Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „F&R Industriemontage und Abbruch GmbH“ hat ihre Klage gegen die Stadt Pirmasens in Sachen Ausschluss vom Vergabeverfahren zum Abriss der Kaufhalle zurückgenommen. Darauf einigten sich am Dienstag beide Seiten vor dem Kadi am Landgericht Zweibrücken.

Eigentlich hätten an dem markanten Gebäude an der Ecke Schlossstraße/Höfelsgasse schon im April die Abrissarbeiten beginnen sollen. Nach der Vergabe der Arbeiten, die vom