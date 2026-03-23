55 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr ihr Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium abgelegt, einige von ihnen mit einer Eins vor dem Komma.

Mit dem Zitat „Tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein“ von Immanuel Kant wurden am Samstagabend 55 Abiturientinnen und Abiturienten des Kant-Gymnasiums raus ins Leben entlassen.

Die besten Leistungen des diesjährigen Abiturjahrgangs erzielte in diesem Jahr Leana Lotz. Mit einer glatten Eins, die unter anderem durch ihren Ehrgeiz in den Leistungskursen Deutsch, Biologie und Geschichte zustande kamen, visiert die junge Frau jetzt ein Medizinstudium an. Ob in Homburg oder Freiburg weiß sie noch nicht.

Leana Lotz hat das beste Abitur des Jahrgangs am Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens geschafft. Foto: Martin Seebald

„Deutsch habe ich gewählt, weil ich schon immer gerne gelesen habe, Geschichte, weil es mich das Fach einfach interessiert und Biologie im Hinblick auf das Medizinstudium, das ich demnächst beginnen will“, erzählt Lotz. Mit einer naturwissenschaftlich-mathematischen Präsentationen habe sie, zusammen mit einer Klassenkameradin, in der elften Klasse an dem Wettbewerb „Jugend präsentiert“ teilgenommen und sich damit sogar für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert.

Aus ihrer Schulzeit nimmt Lotz durchweg positive Erinnerungen mit, vor allem verschiedene Kursfahrten aus dem sportlichen Fachbereich hätten ihr große Freude bereitet, sagt sie. „Die Schulgemeinschaft am Kant wird großgeschrieben, das hat mir sehr imponiert und ich habe mich über all die Jahre sehr wohl an dieser Schule gefühlt“, erzählt Lotz, die in ihrer Freizeit in Merzalben Tennis spielt.

Lotz, die noch einen jüngeren Bruder hat, sagt: „Über diese neun Jahre am Kant habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, zu denen mich teilweise eine tiefe Freundschaft verbindet. Zu meinen Freunden aus dieser Zeit hoffe ich, auch dann noch Kontakt halten zu können, wenn sich die Wege jetzt trennen“.

Abiturienten

Hawraa All Warish Al-Asadi, Leonie Amrehn, Michelle Bär, Samira Borschnek, Minja Braun, Eliano D'Anna, Lea Dechantsreiter, Lea Deny, Hannah Diehl, Janik Dietrich, Ricarda Dreher, Lena Ernst, Emily Friedewald, Hannah Geib, Caroline Georgi, Till Germann, Sophie Heckel, Leonie Heckmann, Mirijam Heitzer, Antonia Hemmer, Nele Henn, Thea-Elise Hohmann, Helen Hufnagel, Hanna Hunsicker, Tim Kämmerer, Christian Kaufmann, Pauline Kaufmann, Samira Keim, Stella Kobert, Magdalena Lelle, Leana Lotz, Mona Lütke Streine, Jonahan Maiß, Louis Moser, Madeleine Müller, Jenna Meuje, Paula Neuberger, Lea Paqué, Julius Pfundstein, Prosha Poushaei, Rany Qasem, Eva Reith, Sophia Schäfer, Dorothee Schellenbaum, Kilian Seelert, Miriam Splittgerber, Charlotte Stark, Ole Stodtmeister, Johanna Stutterich, Johanna Udhardt, Leonard Wagner, Jona Weber, Leonie Weidner, Amelie Weimann, Maya Weislogel.



Preisträger

Mona Lütke Streine (hervorragende Leistungen im Fach Darstellendes Spiel), Minja Braun (besondere Leistungen im Fach Ethik), Leonard Wagner (hervorragende Leistungen in Informatik und Physik), Hannah Diehl (besondere Leistungen in Evangelischer Religion, Englisch und Sozialkunde), Nele Henn (besondere Leistungen in Katholischer Religion, Chemie und Erdkunde), Maja Weislogel (herausragende sportliche Leistungen), Jona Maiß (hervorragende Leistungen im Fach Musik), Sophie Heckel (besondere Leistungen in Bildender Kunst und Griechisch), Leana Lotz (beste Leistungen des Jahrgangs, besondere Leistungen in Biologie, Deutsch, Französisch und Geschichte; zudem vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz), Kilian Seelert (hervorragende Leistungen in Latein und Mathematik) und Thea-Elise Hohmann (vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz während der Schulzeit).