Am Freitag beginnen an den drei allgemeinbildenden Gymnasien in Pirmasens die schriftlichen Abiturprüfungen. Insgesamt 155 (Vorjahr: 157) Schüler werden jeweils in ihren drei Leistungskursen geprüft. Nach den letzten Jahren unter Corona-Einfluss finden die Prüfungen in diesem Jahr erstmals wieder weitestgehend unter Normalbedingungen statt.

Natürlich gibt es noch eine Corona-Verordnung, die aber inzwischen kaum noch Vorgaben mache, sagt Ulrich Klein, Schulleiter am Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens. In seiner Schule werden 45 Prüflinge (27 junge Frauen und 18 junge Männer) die Klausuren ablegen. Los geht es am Freitag mit Deutsch und Physik. Deutsch gehört neben Mathematik, Englisch und Französisch zu den Fächern, die vom Land Rheinland-Pfalz vorgegebene zentrale Anteile enthalten und die deshalb landesweit zu einheitlichen Terminen geprüft werden. Wie in den Vorjahren gehen die meisten der Hugo-Ball-Schüler im Fach Englisch in die Abitur-Prüfungen. „In diesem Jahrgang ist aber auch unser Mathematik-Leistungskurs sehr groß“, weiß der Schulleiter. Chemie ist mit nur sieben Schülern der kleinste Kurs. Im Fach Sport gehen neun Schüler in die schriftliche Prüfung. Am Hugo-Ball-Gymnasium wird der 16. Januar bereits der letzte Tag der Prüfungen sein. „Die Terminplanung und Kursverteilung hat eine solch kurze Zeitspanne zugelassen“, sagt der Schulleiter.

Den größten Abiturjahrgang stellt in diesem Jahr das Leibniz-Gymnasium mit 37 Schülerinnen und 30 Schülern. Dem Profil der Schule entsprechend würden viele von ihnen in den Naturwissenschaften geprüft, informiert Schulleiter Thomas Mohr. Die größten Leistungskurse mit den meisten Prüflingen in diesem Jahr seien aber Englisch und Erdkunde mit jeweils 43 und 40 Schülerinnen und Schülern. „Englisch wird einfach immer wichtiger, gerade auch im Hinblick auf mögliche Studiengänge“, sagt Mohr. Dieser Trend sei schon seit Jahren erkennbar und das Fach sei bei den Schülern sehr beliebt, wie Mohr unterstreicht. Gemeinsam mit den Kollegen habe er es auch in diesem Jahr wieder geschafft, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Prüfungen zu gewährleisten, „so dass zumindest niemand an zwei aufeinanderfolgenden Tagen seine Klausuren schreiben muss“, betont er. Der letzte Prüfungstag am Leibniz-Gymnasium ist der 20. Januar.

43 Schüler (29 weiblich/14 männlich) legen ab Freitag ihre Abitur-Prüfungen am Immanuel-Kant-Gymnasium ab. Neben Deutsch geht es auch dort zusätzlich mit Physik los. Am Kant wird die letzte Prüfung erst am 24. Januar stattfinden, wie Oberstufenleiter Jörg Wilhelm informiert. „Der lange Zeitraum ist den vielen unterschiedlichen Fächern und Kombinationen geschuldet“, weiß er. Neben Leistungskursen in Musik und Bildende Kunst gehen in diesem Jahr auch drei Schüler in Griechisch ins Abitur. Wie in den anderen Schulen werden die meisten in Englisch (24) geprüft, gefolgt von 19 Abiturienten in Biologie.

Die mündlichen Prüfungen finden an allen drei Gymnasien am 16. und 17. März statt.