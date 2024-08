Atemberaubende Ausblicke auf die Heimat – lautlos durch die Lüfte gleitend. So beschreiben Segelflieger ihr Hobby. Ob es wirklich so toll ist da oben in dem Flieger mit 17 Metern Spannweite? Martin Seebald hat es ausprobiert. Sein Fazit: Einfach traumhaft.

Für DIE RHEINPFALZ hat er das Erlebnis beim Aero-Club Pirmasens in Worten und Bildern festgehalten.