Auch in diesem Jahr wird es keine Berufsinformationsbörse (BIB) geben. Das hat das Organisationsteam der Messe jetzt beschlossen, wie Erich Weiss informierte. Die steigenden Inzidenzen in Pirmasens und der Südwestpfalz machen Beschränkungen notwendig, die eine so große Ausbildungsmesse derzeit unmöglich machen. Die BIB war für den 17. September vorgesehen. „Obwohl wir mit einem ausgefeilten Hygiene-Konzept die Sicherheit unserer Besucher und Aussteller sicherstellen wollten und eine BIB 2021 mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen geplant haben, lässt sich die Messe mit über 3000 Schülern als Besucher unter den jetzt geltenden Beschränkungen nicht durchführen“, teilte er mit. Da Schulen und Wirtschaft nach der Möglichkeit suchen, Schulabgänger und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen, seien jetzt die Schulen aufgefordert, über den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Kontakt mit Ausbildungsbetrieben aufzunehmen, damit diese verstärkt die Möglichkeit erhalten, sich in den Schulen zu präsentieren. „Wir prüfen die Möglichkeit, 2022 ausnahmsweise zwei Ausbildungsmessen zu organisieren, eine im Frühjahr, um den Schulabgängern, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, bis zum Ausbildungsbeginn 1. September doch hoch eine Möglichkeit anzubieten, und die zweite Messe im September zum üblichen Termin. Auf der Internetseite der BIB finden sich zahlreiche Information und Ausbildungsmöglichkeiten.