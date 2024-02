Mehr als 40 Jahre lang war Pirmasens die Nummer eins unter den Ausbildungsstätten für Tourismus-Praktiker. Seit 1958 wurde am Horeb jedes Jahr ein Fachkursus für die Fremdenverkehrspraxis angeboten – inklusive eines europäischen Seminars für Touristik.

1978, bei der Eröffnung des 20. Fachkurses, begrüßte der damalige Oberbürgermeister Karl Rheinwalt 110 Touristenexperten aus dem In- und Ausland. „Der Fachkurs war von Anfang an ein Senkrechtstarter und wird es immer bleiben“, freute er sich. Ein Senkrechtstarter zweifelsohne, aber für immer? Nein, im Jahre 2003 gab’s den letzten Kurs in Pirmasens.

Die Visionäre hinter diesem Erfolg waren Oberbürgermeister Jakob Schunk und Verkehrsdirektor Richard Gassner, den Schunk 1957 aus Bad Bergzabern an den Horeb holte. Beide stellten in der Nachkriegszeit die Weichen für Pirmasens als Fremdenverkehrsmekka mit dem „Pirmasenser Fachkurs für die Fremdenverkehrspraxis“. Was zunächst als regionale Initiative geplant war, entwickelte sich zu einer internationalen Erfolgsgeschichte.

Der Zweck des Kurses war klar: Teilnehmer sollten in Beratung und Verständnis für Kur- und Fremdenverkehr auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene Erfahrungen sammeln. Ein Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen Referenten und Teilnehmern stand im Mittelpunkt, und die Türen waren für Gäste aus aller Welt weit geöffnet. Fremdenverkehr sei stets international und bei solchen Kursen hatte niemand Geheimnisse vor seinen Kollegen. Der Austausch zwischen Referenten und Kursbesuchern aus branchengleichen und artverwandten Organisationen, Kommunen und Betrieben war regelrecht erwünscht.

Mit DB-Triebwagen nach Annweiler

So wurde mit einem ausgearbeiteten Programm vom 8. bis 11. Dezember 1958 im Hotel Hans-Sachs-Hof der erste „Pfälzer Fachkurs für das Kur- und Fremdenverkehrswesen mit Assistenz der Stadt und des Pfälzischen Verkehrsverbandes“ durchgeführt. Die Organisatoren konnten sich im Erfolg des ersten Kurses sonnen: neben 52 Hörern (sechs davon aus dem Elsass), kamen mehr als 20 Gäste und Behördenvertreter sowie 14 Referenten. Am vierten Tag des ersten Pirmasenser Kursus wurde eine eisenbahnkundliche Exkursion nach Annweiler auf Einladung der Bundesbahndirektion Mainz mit einem modernen DB-Triebwagen unternommen; ein Programmpunkt, aus dem sich später der Gedanke der In- und Auslands-Ausflüge in Verbindung mit „Europäischen Tourismus-Seminaren“ entwickelte. Dies wurde anlässlich des dritten Fachkursus vom 14. bis 18. November 1960 angeboten: es fand in Straßburg statt. Unter der Bezeichnung „Europäisches Seminar für Tourismus“ wurde dieser erste Versuch eine ständige Einrichtung: In den folgenden Jahren ging es beispielsweise nach Luxemburg, Innsbruck, Paris, Metz, Luzern, Gent, Salzburg oder auch Dijon. Kein Wunder, wenn der ehemalige Oberbürgermeister Karl Rheinwalt bei der Eröffnung des 35. Fachkursus 1993 bei seiner Begrüßungsrede sagte: „In Pirmasens ist Europa schon lange integriert. Wir sind stolz darauf, dass, ausgehend vom Fachkursus für die Fremdenverkehrspraxis, seit 32 Jahren auch eine große europäische Demonstration der Zusammenarbeit erfolgt.“

Der Austausch links neben der Theke

Was bringt gestandene Verkehrsfachleute, gewiefte Hasen in ihrem Metier, dazu, Jahr für Jahr nach Pirmasens zu fahren? Aus Bäder- und Kurorten und Fremdenverkehrszentren, die einer Schuhstadt in Sachen Tourismus haushoch überlegen sind? Die RHEINPFALZ ging im Jahr 1980 diesem Phänomen auf den Grund – mit einer Kurz-Umfrage unter den Teilnehmer des 22. Fachkursus. Überwiegend führte man die „Treffen mit den Kollegen“ ins Feld, den Austausch „links neben der Theke“, der einen Besuch in Pirmasens besonders lohnend mache. Außerdem würden die Lehrgänge immer wieder Trends und Anregungen vermitteln. Die Fachkurse waren jedoch nicht nur Lernveranstaltungen, sondern auch Quellen purer Unterhaltung. Da die Treffen der Praktiker zumeist im Januar oder auch mal Anfang Februar stattfanden, also in der Hochzeit der Fasnacht, kam es schon mal vor, dass der CVP den Teilnehmern seine närrische Referenz erwies. Legendär war ein Abend im „Katholischen Vereinshaus“, wo die Bütten-Asse des Carnevalvereins vor den in- und ausländischen Gästen vom Leder zogen. Anschließend tanzte der „Kongress“ bis spät in die Nacht.

Einer der Ideengeber des Seminars, Verkehrsdirektor Richard Gassner, verabschiedete sich 1964 aus Pirmasens und trat seinen neuen Job als Kurdirektor in Bad Wörishofen an. Zwar betreute er die Pirmasenser Fachkurse noch 1965 und 1966, doch erwies sich aus praktischen und organisatorischen Gründen die Übernahme durch einen rheinland-pfälzischen Experten als erforderlich. Der 9. Fachkursus startete vom 9. bis 12. Januar 1967 mit nahezu einhundert Hörern und Gästen unter der Leitung von Erich Grathoff, dem Geschäftsführer des Fremdenverkehrsverbandes Rheinland-Pfalz in Koblenz. Mit der organisatorischen Planung, Betreuung und Abwicklung wurde der neue Pirmasenser Verkehrsdirektor Eitel-Friedrich Raffel beauftragt. Übrigens hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung damals ihr besonderes Interesse an dem Fachkurs dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es sich der Minister für Wirtschaft und Verkehr, Heinrich Holkenbrink, bei der Mehrzahl der festlichen Eröffnungen nicht nehmen ließ, vielbeachtete Ausführungen zum Thema Tourismus zu machen. Auch seine Nachfolger im Amt, von Rudi Geil über Rainer Brüderle bis hin zu Hans-Artur Bauckhage, waren ebenfalls Gäste bei der Kursus-Eröffnung, wen es sich zeitlich einrichten ließ. Wenn nicht, sprach zumindest ein Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium ein Grußwort.

Bei der Eröffnung des 36. Pirmasenser Fachkursus für die Fremdenverkehrspraxis war Sportmoderatorin Sissy de Mas als prominente Referentin verpflichtet worden. Rechts: der damalige Oberbürgermeister Robert Schelp, daneben der ehemalige Landeswirtschaftsminister Rainer Brüderle. Repro: Thiessen

„Das Glück des Konzentriertseins“

Die Teilnehmerzahl stieg unaufhörlich und schließlich musste man tatsächlich einen „Numerus clausus“ einführen; denn die Kapazität des Hotels Hans-Sachs-Hof, wo sämtliche Hörer und Referenten untergebracht waren, kam an die Grenzen. Gut möglich, dass diese „geschlossene Gesellschaft“ den besonderen Geist von Pirmasens ausmachte. „Erstaunlich, wie sich nun schon zwei Jahrzehnte“, so schrieb die RHEINPFALZ 1978, „das weitabgelegene Pirmasens im Konzert der wenigen europäischen Seminarorte für die Schulung des Fremdenverkehrsnachwuchses neben Berlin, Luzern und Bad Gastein, behaupten kann.“ Und was Pirmasens heutzutage als Ballast anhängt, die teils immer noch mangelhafte Verkehrsinfrastruktur, gereichte damals zum Vorteil: Den Erfolg von Pirmasens als Ausrichter des Fachkurses führten viele Gäste auf die verkehrsmäßige Abgelegenheit zurück. Sie bescherte den Tourismus-Experten „das Glück des Konzentriertseins“, brachte es einst ein Kurs-Teilnehmer auf den Punkt.

Doch geht alles Gute und Schöne einmal zu Ende. Im Jahr 2003 war Pirmasens letztmals Gastgeber für die Fremdenverkehrsfachleute. Im darauf folgenden Jahr beschloss der rheinland-pfälzische Tourismus- und Heilbäderverband, den Fremdenverkehrsfachkursus nicht mehr zu veranstalten. Als Gründe wurden eine geringere Nachfrage und die finanzielle Situation der Kommunen angeführt. Zudem waren die Versuche von Stadt und Verband, ein neues Konzept zu erarbeiten, gescheitert.

Dabei hatte die Stadt 1997 eine hohe Summe in den Umbau der Konferenzräume in der Wasgauhalle gesteckt. Der 40. Kurs 1998 fand bereits in einem aufgemotzten Tagungsraum statt, der mit „aller wünschenswerten Technik ausgestattet war“, so Adolf Meinung, der damalige Seminarleiter und Geschäftsführer des Fremdenverkehrs- und Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz.