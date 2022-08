Am Montag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr kam es zwischen Höheischweiler und Höhmühlbach zu einem Flächenbrand eines abgeernteten Feldes. Dabei brannte nach Angaben der Polizei eine Fläche von 5000 bis 6000 Quadratmeter leicht ab. Der Brand konnte jedoch durch die umliegenden Feuerwehren schnell gelöscht werden. Zu einem Personen- oder Sachschaden ist es nicht gekommen. Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Die Polizei nimmt an, dass der Brand durch die aktuelle Hitze in Verbindung mit der andauernden Trockenheit entstanden ist. Da es sich um ein weitläufiges Feldgebiet handelte, kam es zu keinen Beeinträchtigungen durch die Löscharbeiten.