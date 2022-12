In den kommenden Tagen beginnt die Verteilung der Abfallkalender für das Jahr 2023 an alle Haushalte in Pirmasens und den Ortsbezirken. Bis Freitag, 31. Dezember, sollte die Verteilung abgeschlossen sein.

Der Kalender wird ab Januar zusätzlich an den Infotheken im Rathaus, im Bürgerservice-Center am Exerzierplatz, im Bauamt in der Schützenstraße 16 sowie auf dem Wertstoffhof Ohmbach zur kostenlosen Abholung bereit liegen. Im Straßenverzeichnis des neuen Kalenders finden Bürger den Abfuhrbezirk für ihre Straße. Die regelmäßigen Leerungstermine sowie eventuelle Verschiebungen sind auf den Monatsseiten des Kalenders nachzuschlagen.

Im Abfallkalender finden sich neben den Leerungstagen auch eine Übersicht mit den Ansprechpartnern zur Abfallentsorgung sowie die Termine der Schadstoffsammlung. Weiterhin enthält der Kalender wichtige Informationen zur Vermeidung, Entsorgung und richtigen Bereitstellung von Abfällen sowie der schriftlichen Anmeldung von Sperrmüll. Zusätzlich sind im Kalender zudem viele städtische Veranstaltungen und Feste eingetragen. Die Bilder auf den Monatsseiten sind von Alice Eicker erstellte Collagen mit dem Material überschüssiger Abfallkalender vergangener Jahre. Die Collagen sollen dazu anregen, selbst kreativ zu werden und statt Dinge wegzuwerfen, auch etwas Neues aus Altem zu erschaffen. Bürger, die bei der Verteilung des Abfallkalenders kein Exemplar erhalten haben, können sich bei der Abfallberatung unter der Rufnummer 06331/842490 oder per E-Mail unter abfallberatung@pirmasens.de melden. Ein individueller und auf zwei Seiten verkürzter Abfuhrplan für die eigene Adresse kann im Internet ausgedruckt werden. Der gesamte Kalender ist auch online verfügbar.