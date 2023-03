Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es schien so, als würde der SC Hauenstein im Verbandspokal-Heimspiel gegen den TSC Zweibrücken für das Auslassen bester Chancen bestraft werden. Beim Stand von 1:1 in der 112. Minute gab es einen Strafstoß für die Gäste. Doch am Ende siegte der SCH mit 5:3 und steht damit in der fünften Runde. Es war nicht das Spiel von Dennis Hirt.

Beide Torhüter machten am Mittwochabend in dem Verbandspokal-Viertrundenduell der Landesligisten SC Hauenstein und TSC Zweibrücken ein großes Spiel. TSC-Schlussmann Maximilian