Kaum eine Band ist so bedeutsam für die Geschichte der Popmusik wie die schwedische Gruppe ABBA. Dass ihre Songs bis heute lebendig geblieben sind, zeigte sich bei „ABBA Gold – The Concert Show “ in der Pirmasenser Festhalle am vergangenen Freitag.

Die aus England stammende ABBA-Coverband ABBA Gold brachte mit ihrer Show auf Plateau-Sohlen das 1970er-Jahre-Flair auf die Bühne der Pirmasenser Festhalle. Der Glamour-Pop, die Ohrwürmer und die glitzernden Kostüme der 1970er und 1980er Jahre trafen auf erstklassige Künstler sowie auf eine ausgefeilte Bühnentechnik mit einer perfekten Retro-Lichtshow. Der Saal war bis oben auf die Empore besetzt. Das Publikum war begeistert, sang mit , klatschte, tanzte. Pirmasens im ABBA-Fieber!

Die Songs der schwedischen Popband stehen auch heute noch für generationsübergreifende Begeisterung und Popularität, die sicher auch durch die letzten „Mamma Mia“-Verfilmungen nochmals verstärkt wurden. Ob Paare, Familien, Freundinnen, Mütter und Töchter: Sie alle tauchten am Freitag binnen kürzester Zeit in die ABBA-Welt ein – und schon bei den nah am Original wiedergegebenen Songs „Fernando“ und „Chiquitita“ waren alle Hände oben, bei „Mamma Mia“ saß keiner mehr auf seinem Sitzplatz.

Das Publikum: mitgerissen und textsicher

Es folgte eine sehr emotionale Performance von „The Winner Takes It All“ – und mit „Take A Chance On Me“ verabschiedete sich die Truppe in die wohlverdiente Pause, während das Publikum weiter sang und klatschte. Wirklich niemand blieb den ganzen Abend über sitzen. Außerdem zeigten sich die Pirmasenser beim Mitsingen erstaunlich textsicher, was natürlich auch die Band sichtlich erfreute und weiter anspornte.

Die Moderation beziehungsweise Interaktion mit dem Publikum übernahm hauptsächlich Benny am Klavier. „Musik kann nicht nur unser Leben verändern, sondern die ganze Welt“, erklärte er strahlend. Eine Mädelstruppe mit „Mamma Mia“-Shirts kommandierte er kurzerhand für ein Foto vor die Bühne und erklärte auch, dass Videos und Fotos ausdrücklich erlaubt seien.

Originalgetreue Kostüme, zwei Zugaben

Immer noch singend und tanzend kehrte das Publikum nach der Pause auf die Plätze zurück, und es ging schwungvoll weiter mit „Super Trouper“ und „Waterloo“. Aber auch den „Eagle“, der vor mittlerweile fast 45 Jahren einer der ersten Synthesizer-Titel war, performte die ABBA-Tribute-Band mit Professionalität und Authentizität bis ins kleinste Detail. Man kann festhalten: Was diese Formation dem begeisterten Pirmasenser Publikum geboten hat, wurde den schwedischen Pop-Giganten in jeder Hinsicht gerecht. Das war echtes ABBA-Feeling mit originalgetreuen Kostümen, Choreografien und dem Sound der Ausnahmeband in einer Perfektion, die sogar bis zum schwedischen Akzent der legendären Vier aus Stockholm reichte.

Der Abend endete nach fast zweieinhalb Stunden Programm unter tosendem Applaus und mit mehreren Zugaben: erst „Gimme! Gimme! Gimme!“ – und zu guter Letzt erklang der vom Publikum langersehnte Hit „Dancing Queen“. Selbst die Mädels an der Garderobe tanzten und sangen mit. In diesem Sinne: Thank you for the music, ABBA Gold!

Mehr als eine Generation geprägt

Die Musik von ABBA hat wohl bis heute mehr als eine ganze Generation geprägt. Nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 mit „Waterloo“ war die Band besonders in Europa und Australien, später auch in Lateinamerika und Japan erfolgreich. ABBA gelang als erster skandinavischer Band der internationale Durchbruch. Vor allem in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre galt ABBA wegen der aufwendigen und ausgefeilten Musikproduktionen als Mitbegründer einer neuen internationalen Popmusik.