Ab dem kommenden Sonntag werden in der katholischen Pfarrgemeinde Seliger Paul Josef Nardini Pirmasens wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Dies geschieht unter Beachtung der strengen Auflagen, weshalb gebeten wird, frühzeitig zu den Kirchen zu kommen, um pünktlich beginnen zu können. Der erste Gottesdienst findet am Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr in der Kirche St. Anton statt. Die beiden nächsten sind am Sonntag, 17. Mai, um 9.15 Uhr in St. Pirmin sowie um 10.30 Uhr in St. Anton. Eine telefonische Anmeldung ist für jeden einzelnen Gottesdienst unbedingt erforderlich. Sie ist im zentralen Pfarrbüro Seliger Paul Josef Nardini unter Telefon 06331/7257740 zu tätigen. Diese Anlaufstelle ist montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Eine ergänzende Sonderöffnungszeit für die Anmeldung zum Gottesdienst ist am Samstag, 9. Mai, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr. Während der genannten Zeiten ist im Pfarrbüro auch eine persönliche Anmeldung möglich. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, reicht nicht aus. Die Pfarrei weist darauf hin, dass eine mündliche Bestätigung der Anmeldung notwendig ist. Angehörigen der Risikogruppe wird empfohlen, vorerst auf den Besuch der Gottesdienste zu verzichten und weiter auf Angebote im Fernsehen und im Internet auszuweichen.