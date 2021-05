Am Sonntag, 0 Uhr, enden in der Stadt Pirmasens die Corona-Einschränkungen der Bundesnotbremse, weil die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 lag. Das bedeutet auch einige Möglichkeiten mehr für den Sport.

Denn nun ist wieder das kontaktfreie Training im Freien für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in bis zu 20-köpfigen Gruppen (plus Trainer) erlaubt. „Das Abstandsgebot und die Pflicht zur Kontakterfassung sind einzuhalten“, betont die Stadt. Fitness-Studios und Tanzschulen können unter gewissen Voraussetzungen öffnen.

Tennis wird wie Golf und Leichtathletik als Individualsportart eingestuft. Auf die Frage, ob in den Hallen am Haseneck oder im Schachen wieder ein Tennis-Einzel gespielt werden darf, antwortete die Stadt so: „Personen, die sich im öffentlichen Raum ohne Abstand treffen dürfen, müssen auch beim Sport keinen Abstand einhalten.“ Bisher war ein Tennis-Einzel nur im Freien erlaubt. Gestattet sei beispielsweise auch Sportschießen auf der Fumbach-Anlage – „hier müssen jedoch Abstandsgebot, Quadratmeter-Begrenzung, Kontakterfassung und Testpflicht eingehalten werden“. Nicht erlaubt sei ein Basketball- oder Volleyballspiel Zwei-gegen-zwei von Personen ab 15 Jahre aus zwei Haushalten im Freien, zum Beispiel auf den Plätzen im Strecktal, „weil weder Individualsport noch kontaktfrei“.

Die jetzigen Regelungen können jedoch schon bald überholt sein, denn am Mittwoch sollen landesweit weitere Corona-Lockerungen in Kraft treten.