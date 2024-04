Für den schönsten Tag im Leben bietet die Stadt Pirmasens Heiratswilligen eine neue Örtlichkeit: „Im zentral gelegenen Strecktalpark können sich Paare ab sofort das Jawort geben“, teilt die Stadtverwaltung mit; somit seien nun auch Trauungen in der Natur möglich. „Gemäß den gesetzlichen Vorschriften wurde der einzigartige Trauort im Strecktalpark offiziell als solcher ,gewidmet’ – mit anderen Worten verfügt er nun über die erforderliche hoheitlich erteilte Zulassung“, heißt es aus dem Rathaus. Weitere Informationen dazu will die Verwaltung demnächst preisgeben. In Pirmasens kann man sich bisher im Büro des Standesbeamten am Exerzierplatz (im Bürger-Service-Center) standesamtlich trauen lassen, ebenso im Carolinensaal, im Landgrafensaal im Alten Rathaus sowie im Turmzimmer in der Alten Post.