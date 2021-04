Auch in Pirmasens greift die Corona-Notbremse des Bundes: Die Stadt muss ab Montag, 26. April, bis einschließlich Freitag, 30. April, die Schulen schließen. Hintergrund ist, dass nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes der Präsenzunterricht bei den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen untersagt ist, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Das ist in Pirmasens der Fall. Für die Abschlussklassen und Förderschulen besteht die Option, dass Wechselunterricht unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden kann. Darüber entscheiden laut Stadtverwaltung die Schulleiter. Eine Rückkehr aus dem Fernunterricht zum Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht ist erst wieder möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 165 bleibt. Am Donnerstag lag sie bei 179.

Auch Kindergärten zu − Notbetreuung bei Bedarf

Darüber hinaus wird die Stadt ihre Kindergärten ebenfalls ab Montag vorläufig schließen. An allen kommunalen Kindertagesstätten, dazu zählen auch Krippen, Horte sowie Lern- und Spielstuben, wird ab Montag eine Notbetreuung eingerichtet. Die Eltern werden dringend gebeten, wann immer möglich, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Eine Aufnahme in die Notbetreuung erfolgt laut Stadtverwaltung nur in Fällen, in denen eine andere Unterbringung nicht gewährleistet werden kann.