Dass die Pirmasenser Stadtwerke ab Montag Gas-, Wasser- und Stromleitungen erneuern, führt zu einer Großbaustelle an der Kreuzung Schachenstraße/Gasstraße. Diese Woche wurden bereits Halteverbotsschilder und Wegweiser aufgebaut. Die Arbeiten sollen direkt am Montagmorgen starten. Sie werden wahrscheinlich die kompletten Sommerferien dauern, also bis 28. August. Zunächst werden die Leitungen umfangreich erneuert, dann bekommt der Bereich eine neue Asphaltschicht.

Buslinien 203 und 206 betroffen

Die Baustelle bringt großräumige Umleitungen mit sich. So wird der Verkehr von der Zweibrücker Straße kommend über die Teich- und Fröhnstraße umgeleitet, von der Schäferstraße kommend geht es über die Bahnhofstraße und Güterbahnhofstraße in den Schachen und von der Arnulfstraße kommend über die Adam-Müller-Straße Richtung Zweibrücker Straße und Innenstadt. Ab der Adam-Müller-Straße ist die Streckbrücke gesperrt, es besteht eine Durchfahrtsmöglichkeit für Anwohner und zu den Stadtwerken. Die Kosten der Baumaßnahme betragen etwa 195.000 Euro.

Von der Sperrung sind die Buslinien 203 Fahrtrichtung Winzeln-Windsberg und 206 Fahrtrichtung Alte Winzler Straße betroffen. Die Linie 203 wird nach der Haltestelle am Hauptbahnhof über die Fröhnstraße und die Adam-Müller Straße umgeleitet. Die Haltestelle vor den Stadtwerken entfällt. Fahrgäste sollen stattdessen die Haltestelle Rheinbergerstraße nutzen. Für die Linie 206 wird die Haltestelle an den Stadtwerken um wenige Meter verlegt. Diese Änderung tritt ab Sonntag in Kraft und dauert voraussichtlich ebenfalls bis Ferienende.