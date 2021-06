Ab Montag, 8 Uhr, wird im Fehrbachtunnel gearbeitet: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilte mit, dass in Fahrtrichtung Landau mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, bis die Arbeiten abgeschlossen sind – voraussichtlich am Freitag, 25. Juni. Um die Betongleitwand vor dem Tunnelportal im westlichen Vorfeld zu reparieren, wird der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Arbeiten übernimmt die Actemium Cegelec GmbH. Die Fahrtrichtung Zweibrücken ist nicht betroffen. Im Laufe des Freitagabends wird die Sperrung nach Abschluss der Arbeiten aufgehoben, so der LBM.