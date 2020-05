Ab Mittwoch, 6. Mai, öffnen die Stadtbusse wieder die Vordertüren. Die Arbeitsplätze des Fahrpersonals sind bis dahin nach Angaben der Stadtwerke in allen Bussen mit Plexiglas vom Fahrgastraum abgetrennt. Auf diese Weise könne eine Virenübertragung nahezu ausgeschlossen werden. Wegen der Abtrennung brauchen die Busfahrer – im Gegensatz zu den Fahrgästen – keinen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Fahrgäste steigen dann wieder grundsätzlich vorne ein. Der Fahrscheinverkauf und die Kontrolle vorhandener Fahrscheine findet ebenfalls wieder statt. Wer keinen Mund-/Nasenschutz hat, kann diesen beim Fahrer für den Preis von einem Euro pro Stück erwerben. Die Verkehrsbetriebe sammeln das Geld aus dem Verkauf und spenden dieses im Nachgang an eine sozialen Einrichtung in Pirmasens.