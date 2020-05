Ab Freitag gelten im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens neue Besuchsregeln. Pro Tag darf jeder Patient einen Besucher empfangen, möglichst über Tage dieselbe Person. Der Besuch darf maximal eine Stunde dauern. Ausgenommen von den Lockerungen sind Patienten, bei denen eine Corona-Infektion vermutet wird oder feststeht. Besuche sind von 10 bis 20 Uhr möglich; letzter Einlass ist um 19 Uhr. Besucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen mehrseitigen Besucherschein ausfüllen. Diese Scheine liegen an der Pforte aus, zudem kann man sie über die Internetseite des Krankenhauses ausdrucken. Man muss sie auf der Station ausgefüllt abgeben, erst dann darf man zum Patienten. Wer den Schein erst im Krankenhaus ausfüllt, muss dafür seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Nach wie vor ist nur der Haupteingang des Krankenhauses geöffnet. Ausnahmen von den neuen Besuchsregeln sind laut Klinik nach individueller Absprache mit der Station möglich, beispielsweise, wenn ein Patient im Sterben liegt. Die Klinik weist auf die Hygienemaßnahmen hin, die bei Besuchen gelten. Besucher sollten zu Hause bleiben, wenn sie sich krank fühlen, Fieber haben oder unter Quarantäne stehen. Gäste müssen während des gesamten Aufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch Patienten müssen eine Maske tragen, wenn sie Besuch empfangen. Zudem ist der Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Als Mitbringsel sind nur notwendige Dinge wie Wäsche und Toilettenartikel erlaubt. Am Eingang und auf Station sind die Hände zu desinfizieren, ebenso beim Verlassen des Zimmers und der Klinik. Maximal drei Leute dürfen zeitgleich in den Aufzug. Für die Intensivstation (14.30 bis 16 Uhr und 19.30 bis 21 Uhr, Besuchsdauer 30 Minuten) und die Psychiatrie (14 bis 17 Uhr, nur nach telefonischer Absprache) gelten andere Besuchszeiten. Die Lockerungen erfolgten in Absprache mit anderen Kliniken in der Umgebung, heißt es aus dem Krankenhaus. Sie stünden nicht in Zusammenhang mit dem Fall eines 95-jährigen Pirmasensers, der im Krankenhaus ohne Abschied von seiner Familie starb, weil die Klinik am Besuchsverbot festhielt.