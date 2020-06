Dank der Erleichterungen durch die jüngsten Corona-Bekämpfungs-Verordnungen ist es auch Wolfgang Kuchem vom Pirmasenser Brauhaus wieder möglich, seine Konzertreihe Musiksommer im Neufferpark – wenn auch mit deutlich weniger Publikum – stattfinden zu lassen.

Der Biergarten ist ab Donnerstag geöffnet. „An den Besucherzahlen im Brauhaus ist abzulesen, dass viele Menschen noch Bedenken haben, in Gaststätten und Biergärten zu gehen. Was mir jedoch Hoffnung macht, ist, dass viele Leute ihren anstehenden Sommerurlaub wohl in der Heimat verbringen werden“, sagt der Gastronom.

Ab Donnerstag dürfen Veranstaltungen im Außenbereich mit maximal 250 Besuchern stattfinden. „Dies ist dann leider bei weitem nicht die Zahl der Besucher, die an so manchem Donnerstag zum Musiksommer gekommen sind. Oft waren in den vergangenen Jahren mehr als 600 Leute vor Ort“, sagt Kuchem.

Aufgrund der prekären Situation für Gastronomie und Kulturschaffende spielen alle Musiker „auf den Hut“. Des Weiteren möchte Kuchem eine sogenannte offene Bühne im Neufferpark anbieten, die von Musik über Lesungen bis hin zu Comedy alles beinhalten darf und an jedem Öffnungstag stattfinden kann. Wer Interesse daran hat, aufzutreten, kann sich per Mail an kuchem@gmx.net anmelden.

Infos

Die Konzerte im Neufferpark finden jeweils donnerstags ab 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, jedoch geht der Sammel-Hut für die Musiker um. Weitere Infos zum Programm stehen im Internet unter www.kuchems-brauhaus.de sowie https://www.facebook.com/KuchemsBrauhaus/

11. Juni: „Trio Finale XL“ (Italo, Gipsy, Cajun, Blues & Swing).

25. Juni: „The Storytellers“ (Country, Folk, Blues, Rock).

2. Juli: Jan-Luca Ernst & Band (Rock- und Pop-Covers).

7. Juli: „Kris’ Ballads“ (Pop, Rock, Singer/Songwriter).

16. Juli: „The Oh Jesses“ (Classic-Rock, Singer-/Songwriter, Country).

30. Juli: „Crazy Heart Connection“ (Blues, Roots-Music).