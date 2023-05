Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier verkaufsoffene Sonntage plant Stadtmarketingchef Rolf Schlicher noch in diesem Jahr. Schon am 8. August soll der erste anlässlich der Aktion „Zu Gast in der Provence“ stattfinden. „Das ist schon genehmigt“, erklärte Schlicher.

Normalerweise sind verkaufsoffene Sonntage nur zulässig, wenn sie mit einem Traditionsfest verbunden sind. Als Tradition gilt es erst, wenn es schon dreimal stattgefunden hat. Für