Für den Fotografen Harald Kröher ist das Smartphone auch beruflich wichtig, doch hat er sich selbst eine Regel auferlegt: Spätestens um 21 Uhr wird das Gerät ausgeschaltet und vor 8 Uhr am Morgen nicht wieder in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit ist ein zweites Handy nur für die Familie da.

In welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal ein Smartphone?

Das war damals noch ein Handy mit Antenne. Ich denke das war so 1997. Da war ein Gespräch noch so richtig teuer.