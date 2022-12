Nach einem Unfall am Mittwochabend auf der A8 ist der mutmaßliche Verursacher geflüchtet, berichtet die Polizei. Eine 41-jährige Pirmasenserin war demnach gegen 19 Uhr mit ihrem schwarzen Hyundai Tucson von Zweibrücken aus Richtung Pirmasens unterwegs. Kurz vor der Gabelung zur L600/Winzeln, wo die Geschwindigkeit begrenzt wird, bremste das Auto vor ihr – vermutlich ein älterer, dunkler Volkswagen – so abrupt ab, dass die Frau beim schnellen Ausweichen die Kontrolle verlor und ihr Wagen frontal an die Leitplanke stieß. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen: Hinweise an die Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.