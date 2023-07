Am Samstag gegen 16.30 Uhr kam einer 26-jährigen Autofahrerin aus der Südwestpfalz auf dem Zubringer zur Autobahn 62 aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen kommend ein blauer Wagen auf ihrer Fahrspur entgegen, der gerade ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens brach den Überholvorgang gerade noch rechtzeitig ab und vermied den Zusammenstoß. Die Frau erschrak und lenkte ihren Ford Focus nach rechts von der Straße. Dort touchierte sie die Leitplanke. Die Polizei gibt den Schaden mit 3000 Euro an. Der Fahrer des blauen Wagens fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Unfalles können sich bei der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333 9270 oder E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de melden.