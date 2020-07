In der Nacht auf Donnerstag musste die A62 zwischen den Anschlussstellen Höheinöd und Weselberg für knapp drei Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war eine 20-jährige Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Landstuhl unterwegs war, gegen 22.55 Uhr beim Überholen mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die junge Frau hatte laut Polizei im vierspurig ausgebauten Teil der A62 zum Überholen angesetzt, sich aber womöglich überschätzt. Als sich die zwei Fahrspuren in Richtung Landstuhl zu einer verengten, zog sie reflexartig nach rechts und rammte den Wagen eines 29-Jährigen neben ihr. Das Auto des Unfallopfers krachte daraufhin in die Leitplanke und kam in etwa 50 Metern Entfernung zum Stehen. Die junge Frau und ihr Beifahrer wurden laut Polizei verletzt ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. Da Öl und Kraftstoff ausgelaufen waren, blieb die Strecke bis 2.22 Uhr voll gesperrt, so die Polizei. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Höheinöd ab. Die Feuerwehren aus Waldfischbach-Burgalben und Hermersberg waren mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und auszuleuchten, bis die Straße gereinigt war. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Schaden an den total zerstörten Autos und der Leitplanke schätzt die Polizei auf bis zu 14.000 Euro.