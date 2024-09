Eine Woche später als angedacht bestreiten die A-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben ihr erstes Saisonspiel in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar. Am Samstag um 16 Uhr ist die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler in der TSR-Sporthalle zu Gast.

Nur elf Spielerinnen, darunter zwei Torhüterinnen: Aufgrund des extrem dünnen Kaders steht die Turnerschaft vor einer sehr schweren Saison. „Wir konnten