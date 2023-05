Am Sonntag, 14. Mai, findet in der Pirmasenser Festhalle wieder eine A-cappella-Nacht statt. Sie verspricht, ein stimmgewaltiges Spektakel zu werden. Drei Ensembles treten auf.

Der Auftakt der Pirmasenser A-cappella-Nacht am Muttertag wird badisch-sympathisch: Es gibt ein Wiederhören und -sehen mit der Gruppe Anders. Die Deutschpoeten aus Freiburg waren bereits 2020 in der Siebenhügelstadt zu Gast und haben für Beifallsstürme gesorgt. Mit ihrem neuen Programm präsentieren die fünf Jungs das, was sie am besten können: Songs, die berühren. Sie beweisen, dass moderner A-cappella-Gesang mehr ist als eine Abfolge instrumentalnachahmender Coverhits. Stattdessen schreiben sie ihre Songs lieber selbst. Auf charmante Weise nehmen die Herren ihr Publikum mit auf eine musikalische Sightseeing-Tour durch ihr Studentenleben. Dabei geht es um Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und all die anderen Dinge, die einen so beschäftigen, wenn man jung ist, Musik liebt und den Glauben daran hat, dass die beste Zeit noch bevorsteht. Die ursprünglich aus Heidelberg stammende Formation hat sich in ihrer rund 15-jährigen Karriere auch überregional einen Namen gemacht.

Aus Baden geht es nach Bayerisch-Schwaben, der Heimat von Cash-N-Go. Das Sextett gehört zweifelsohne zur europäischen Spitze, räumte das Ensemble doch beim Internationalen A-cappella-Wettbewerb in Graz bereits mehrere Preise ab. Die Band bietet einen abwechslungsreichen Mix aus Pop-, Rock-, R&B- und Jazznummern, eingebettet in ein A-cappella-Programm voller Witz, Tempo und Ironie. Und immer auf ganz hoher Stufe der Sangeskunst. In einem umwerfenden Bee-Gees-Medley präsentiert sich zudem der wohl beste Robin Gibb seit dem Original.

Kreativität und eine Prise Humor

Rock4 ist die dritte Band im Bunde. Die vier Niederländer sind eine feste Größe in der europäischen A-cappella-Szene. Sie experimentieren mit bekannten Pop- und Rocksongs und schaffen dabei ohne jegliches Instrument ihre ganz eigenen Klangwelten. Miklós Németh, Lucas Blommers, Phillip Schröter und Leadsänger Luc Devens wollen mit ihrem Repertoire aus farbenfrohen Songs die Welt der A-cappella-Musik für sich erobern. Dank ihrer Kreativität und einer ordentlichen Prise Humor während ihrer Auftritte ist die Band auch auf dem besten Wege dahin. Mit ihren einfallsreichen Arrangements, dem intensiven Gesang und ihren schauspielerischen Einlagen auf der Bühne gelingt es dem Ensemble wie wenigen anderen, die Lücke zwischen Musik und Theater zu schließen. Hier wird nicht einfach nur kopiert: Die Männer von Rock4 arbeiten ständig daran, jedem Song ihren eigenen Stempel aufzudrücken.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Forum Alte Post oder im Internet unter www.ticket-regional.de. Telefon: 06331/2392716; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.