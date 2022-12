Der A-cappella-Abend mit dem Herrenquartett Ringmasters, bestehend aus Didier Linder, Jakob Stenberg, Rasmus Krigström und Emanuel Roll am Mittwoch, 7. Dezember, in der Pirmasenser Festhalle ist ausverkauft. Das hat die Pressestelle der Stadt mitgeteilt. Allen, die Karten ergattern konnten, werden ab 19.30 Uhr Satzgesang, vokale Grenzüberschreitungen und eine ordentliche Portion Humor geboten. Zur Musik gibt es ein Dreigängemenü in Buffetform.