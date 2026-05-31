Das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken war beste Werbung für den Amateurfußball.

900 Zuschauer erlebten am Sonntagabend, wie die FV Münchweiler am heimischen Langenberg nach passabler erster und toller zweiter Hälfte dem SC Stambach mit 2:3 (0:0) unterlag. Auf das Rückspiel am kommenden Mittwoch, 19 Uhr, in Stambach darf sich jeder Freund des regionalen Fußballs freuen.

Es war in der Tat das erwartete 50:50-Spiel zwischen den Vizemeistern der B-Klassen Ost und West. Zwar zeigte der Gast aus Stambach in der ersten Hälfte der angenehm fairen Partie (nur eine Gelbe Karte) die etwas strukturierte Spielanlage, doch mündeten die Offensivbemühungen nur selten in einer Torchance. Die einzige echte Möglichkeit vergab Stambachs Markus Bolies. Er stand nach genau einer Viertelstunde Spielzeit plötzlich fünf Meter vor dem Kasten der FVM völlig frei, schob aber den Ball FVM-Keeper Lucca Haas, der Minuten später ausgewechselt werden musste, in die Arme. Münchweiler, das auf Mario Doniat verzichten musste, weil sein Rücken Probleme machte, tauchte zwar einige Male in Strafraumnähe auf, allerdings ohne die Stambacher Kiste ernsthaft zu gefährden. Trotz der fehlenden Einschussmöglichkeiten boten die Akteure dem Publikum bei sommerlichen Temperaturen schon in Hälfte eins einen ansehnlichen Kick.

Vier Tore in neun Minuten

Eine wahre Fußball-Show boten die beiden Mannschaften von der 61. bis zur 70. Minute. Da stellten sie von 0:0 auf 2:2. Zunächst köpfte der für Doniat ins Team gerückte Julian Melzer eine Freistoßflanke von David Klein zum 1:0 in den Stambacher Kasten. Der SCS wechselte, brachte Marcel Boßlet für Daniel Alves. Anstoß, erster Ballkontakt von Boßlet – 1:1.

Wieder nur eine Minute später, direkt nach dem Wiederanstoß, lief sich Keller in Position, wurde perfekt bedient von FVM-Spielertrainer Julian Kölsch und bugsierte den Ball zum 2:1 ins Stambacher Netz. Und in der 70. Minute hängte Tim Leßmeister auf der rechten Stambacher Angriffsseite alle ab und vollstreckte sehenswert zum 2:2.

Begeistertes Publikum

Das begeistert mitgehende Publikum sah in der Folge zwei Teams, die auf hohem B-Klasse-Niveau alles aus sich rausholten. Dann die erste Minute der Nachspielzeit. Der Ball flippte im Münchweilerer Strafraum hin und her und fiel Marcel Boßlet vor die Füße. Dieser zog ab, der Ball traf einen auf der Linie stehenden Münchweilerer und beulte Sekunden später das Netz zum 2:3 aus. Boßlet konnte sein Glück kaum fassen, jubelte, zog sein Trikot aus und sah dafür glückstrahlend Gelb. Sekunden später der Abpfiff von Schiedsrichter Julius Faber, der einen enttäuschten FVM-Spielertrainer Julian Kölsch zurückließ. „Mir fehlen die Worte“, sagte er. „Wir führen zweimal und verlieren dennoch. Aber noch haben wir am Mittwoch unsere Chance.“ Gewinnt sein Team die Revanche, gibt’s am Samstag, 6. Juni, ein Entscheidungsspiel auf dem Rasen des SV Rot-Weiß Pirmasens.

Derweil strahlte Stambachs Spielertrainer Steven Hörner. „Das ist unsere Mentalität. Wir geben nie auf, machen immer weiter, wie bei unserem späten Tor im Kreispokalfinale. Das war ein sehr intensives Spiel, in dem wir den längeren Atem hatten. Wir haben seit eineinhalb Jahren kein Heimspiel mehr verloren und wollen am Mittwoch alles klarmachen. Selbstvertrauen haben wir ja hier getankt“, sagte Hörner.