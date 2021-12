Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete am Mittwochnachmittag 90 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz gibt die Inzidenzwerte aktuell mit 280 (Landkreis), 386 (Pirmasens) und 303 (Zweibrücken) an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liege bei 4,30. Zwei am 7. Dezember für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gemeldete Fälle müssen verworfen werden, heißt es von der Kreisverwaltung. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle betreffen auch verschiedene Einrichtungen: So wird etwa mit einem neuen positiven Testergebnis an der Grundschule Dahn ein relevantes Ausbruchsgeschehen gemeldet. Damit kommt für die ganze Klasse Quarantäne zum Tragen. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1065 bestätigte positive Fälle aktiv, 77 weniger als am Vortag. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (+27), Zweibrücken (+19) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (+5), Hauenstein (+7), Pirmasens-Land (+5), Rodalben (+8), Thaleischweiler-Wallhalben (+8), Waldfischbach-Burgalben (+4) und Zweibrücken-Land (+7).