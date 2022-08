Das 9-Euro-Ticket kam bei den Kunden der Pirmasenser Stadtwerke offenbar gut an.

Ein Sprecher des kommunalen Betriebs berichtete auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass seit dem Vorverkaufsstart im Mai bis Ende vergangener Woche rund 8500 der extrem vergünstigten 9-Euro-Tickets verkauft wurden. Das hatte auch Auswirkungen auf die Fahrgastzahlen: Die seien in dem Zeitraum deutlich gestiegen - abhängig von der Buslinie zwischen 20 und 40 Prozent. Der stärkste Anstieg sei auf der Linie 208 (Kirchberg) zu verzeichnen gewesen. Die Deutsche Bahn hat kurz vor dem Ende des 9-Euro-Tickets ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Allein über die Kanäle des Konzerns seien rund 26 Millionen der Sonderfahrten verkauft worden, teilte die neue Regionalverkehrsvorständin, Evelyn Palla, am Sonntag mit. Es seien mehr Fahrgäste im Regionalverkehr unterwegs gewesen als vor Corona. Wie viele Tickets insgesamt bundesweit verkauft wurden, blieb zunächst offen. Aktuelle Zahlen will der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) an diesem Montag veröffentlichen. gana/dpa