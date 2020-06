In 92 Fällen wurden in Pirmasens Verstöße mit Bußgeldverfahren geahndet. Allerdings ist noch kein Cent an Bußgeldern eingetrieben worden. Die Verfahren seien noch nicht rechtskräftig, teilte Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Sechs Beamte des Ordnungsamtes sind überwiegend nur mit der Überwachung der Vorschriften in Sachen Corona beschäftigt. Die 92 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Corona-Vorschriften ergaben sich laut Meenken hauptsächlich wegen zu geringem Abstand und Verstößen gegen das Kontaktverbot.