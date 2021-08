Außergewöhnlich ist die Start- und Zielkulisse unseres heutigen 8,3-Kilometer-Kurses, die überdimensionale Bank am Ortseingang von Leimen. Außergewöhnlich sind auch die sportlichen Erfolge unseres Laufpaten Georg Anstett.

Georg Anstett war Langdistanz-Triathlet und gehört zu den wenigen „Eisenmännern“ weltweit, die den Dreikampf mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem abschließenden Marathonlauf über 42,195 Kilometer unter neun Stunden gefinisht haben. Der heute 53-jährige Berufssoldat aus Leimen überquerte beim Ironman in Frankfurt das Ziel in 8:35 Stunden. 18 Langdistanz-Triathlons hat er absolviert, dazu kommen etliche Mittel- und Kurzdistanzwettbewerbe. „Den letzten Wettkampf habe ich 2012 gemacht. Seither halte mich mit Dienstsport und etwas Krafttraining fit. Ich jogge ein-, höchstens zweimal wöchentlich, wandere gern mit der Familie, und vor allem grille ich gern“, sagt mir Anstett, vor der mächtigen Bank stehend.

Gemütlich an Denkmal vorbei

Wir joggen von der Bank aus über den kleinen Parkplatz und biegen nach 60 Metern gleich rechts an einem Weidezaun in einen schmalen Pfad ab. Es ist ein kurzes Trailstück, das wir am Ende wieder hinauf joggen werden. Nach 300 Meter erblicken wir rechts unter uns das „Fritz-Claus-Denkmal“ mit der Statue. Wir joggen leicht bergab. Nach 480 Meter schwenken wir links auf einen breiten Waldweg. Gemütlich trabt der ehemalige Leistungssportler neben mir her und macht trotz mehrmaliger Anforderung keine Anstalten, schneller zu laufen. „Mir gefällt das Tempo“, sagt der Ironman-AK40-Weltmeister von 2008 mit einer das Wesen überstrahlenden Ausgeglichenheit.

Soldat in München

„Meine Marathonzeit im Wettkampf liegt bei etwa 2:45 Stunden“, erzählt der Berufssoldat, der in München stationiert ist. „Das verbindet uns“, merke ich an. Anstett schaut mich etwas verwundert an. „Meine Bestzeit liegt auch bei 45 Minuten, nur nicht zwei, sondern drei Stunden vor dem Doppelpunkt“, sage ich und spüre einen leichten Klaps an meinem Oberarm und sehe ein breites Schmunzeln in Anstetts Gesicht. „Wenn wir noch langsamer laufen, können wir im Zirkus auftreten“, kontert mein Laufpate, als wir 2,38 Kilometer gemeinsam abgespult haben.

Das anstrengendste Teilstück liegt vor uns. Unser Deal vor der rund eineinhalb Kilometer langen Steigung: „jeder in seinem Tempo.“ Es dauert nicht lange, bis ich von Georg Anstett nicht mal mehr den Rücken sehe. Nach 3,8 Kilometern erwartet mich der zweimalige Europameister (2007 in der AK 35 beim Ironman in Frankfurt und 2010 in der AK 40 bei der Langdistanz-EM der ITU) wieder. „Mir wird schon kalt“, stichelt er augenzwinkernd und fügt hinzu: „Der Stoffwechsel ist im Gang.“

Wunderschöne Wiese

Gemeinsam laufen wir weiter und erreichen nach 4,05 Kilometern eine Weggabelung. Der Mühen Lohn ist eine wunderschöne, sattgrüne Wiese am Ortsrand von Leimen und eine tolle Sicht über die Gemeinde. Nach 4,26 Kilometer biegen wir vom Hauptweg links ab in einen welligen Abschnitt. Wir joggen durch ein schönes Birkenwäldchen. Keine Wolke am Himmel, das Thermometer zeigt zwölf Grad, ideales Laufwetter. Nach 5,22 Kilometern schwenken wir an einer Lichtung – direkt über uns verläuft die Stromtrasse – links in einen schmalen Weg. Ich freue mich, denn ich kann bergab laufen. Exakt sechs Laufkilometer haben wir geschafft, als wir an ein Holzschild kommen, auf dem zu lesen ist: „Schöne Aussicht, Geisenschlupffelsen“.

Tempo statt Aussicht

„Bis zur schönen Aussicht sind es noch 250 Meter, die sollte man auf sich nehmen, der Blick ist es wert“, lautet die Empfehlung des Eisenmannes. Wir joggen den Hauptweg weiter, ich tausche die schöne Aussicht gegen schönes Tempo. Nach 7,3 Kilometer geht der Waldweg in einen asphaltierten Weg über, den wir aber schon nach 250 Metern, also nach insgesamt 7,5 Laufkilometern, wieder nach links verlassen. Die satte grüne Wiese und einige Spaziergänger, die uns entgegenkommen, spornen mich an, zum Abschluss noch mal Gas zu geben, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit einem Eisenmann zu laufen. „Du bist aber auch ein zäher Hund“, attestiert mir mein Laufpate und ich ertappe mich dabei, mich darüber zu freuen.

Nach 7,6 Kilometern erreichen wir den Geisaustein, joggen auf dem Weg nach Merzalben entlang, bevor wir nach 8,1 Kilometern scharf rechts auf den schmalen Pfad, den wir zu Beginn schon passiert haben, in Richtung Parkplatz laufen. Nach 8,24 Kilometer, am Ende des Pfades, biegen wir scharf links ab. Das Ziel ist bereits in Sichtweite.

Just als wir wieder an der Bank angekommen sind, hält Stefan Hartmann, der Initiator des Deichenwandtrails in Wilgartswiesen, mit seinem Rennrad an. Er macht gerade eine lange Radtour. „Kannst Du mir mal ein Foto vor der Bank machen?“, fragt er mich. Gesagt, getan. Wir brauchen für die mit 110 Höhenmetern gespickte 8,3-Kilometer-Runde 52 Minuten. Einen Schweißtropfen entdecke ich bei meinem Laufpaten übrigens nicht.

Auch für Anfänger geeignet

Fazit: Es ist ein zwar etwas längerer, aber durchaus auch für Anfänger geeigneter Rundkurs um den Kippkopf weitestgehend auf Waldboden. An zwei Stellen ist etwas Übersicht gefragt, um die richtige Abbiegung zu finden. Viele Möglichkeiten zum Hinsetzen, tolle Topographie.