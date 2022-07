Ein 83 Jahre alter Fußgänger aus dem Landkreis Südwestpfalz ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Waldfischbach-Burgalben von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann von einer Tankstelle aus die Fahrbahn überqueren. Am Steuer des Wagens saß ein 80 Jahre alter Mann, der ebenfalls aus dem Landkreis Südwestpfalz stammt. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seiner schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an. Für die Unfallaufnahme war die Hauptstraße drei Stunden lang voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen (06333- 9270).