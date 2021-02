25.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, den ein 81-Jähriger am Freitag verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.45 Uhr auf der L 600 aus Richtung Pirmasens-Winzeln kommend unterwegs. Wegen eines Fahrzeuges der Straßenmeisterei hatte sich im Bereich des Übergangs der L 600 auf die A8/A62 auf beiden Anschlussstellen (in Richtung Zweibrücken und in Richtung Landstuhl) ein Rückstau gebildet. Der 81-jährige bemerkte das Stauende zu spät und fuhr zunächst auf das in Fahrtrichtung Zweibrücken wartende Fahrzeug auf und kollidierte anschließend noch mit dem in Fahrtrichtung Landstuhl wartenden Fahrzeug, dessen 32-jähriger Fahrzeugführer dabei leicht verletzt wurde.