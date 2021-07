Das städtische Tiefbauamt setzt sein Sanierungsprogramm für die Kanäle mit einem neuen Investitionspaket in Höhe von 800.000 Euro fort. In der Merkurstraße, Fröbelgasse und Strobelallee werden für diese Summe die Kanäle erneuert oder saniert, wie im Hauptausschuss am Montag mitgeteilt wurde. Am teuersten wird die Merkurstraße, wo 130 Meter Kanalrohre neu verlegt werden müssen für rund 400.000 Euro. In der Strobelallee werden nur 80 Meter erneuert, was 230.000 Euro kosten soll. Für die Fröbelgasse ist eine Sanierung vorgesehen, die mit 167.500 Euro zu Buche schlagen wird. Wann die Bauarbeiten beginnen werden, wurde im Hauptausschuss nicht mitgeteilt.