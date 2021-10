30.000 Euro investiert das Handelsunternehmen Wasgau in die Fußballjugend der Region. Mit 80 Trikotsätzen werden die Nachwuchskicker des Wasgau-Verbreitungsgebietes, das bis ins Saarland reicht, ausgestattet. In Pirmasens freuten sich am Donnerstag beim Markt in der Arnulfstraße die E-Junioren des TuS/DJK Pirmasens über ihre neuen grünen Trikots. Der FV Münchweiler holte die Spende beim Markt in der Bitscher Straße ab, auf der Husterhöhe trafen sich die Jugendspieler des SV Rot-Weiß Pirmasens, und im Winzler Markt warteten Trikots auf die Bambini des TuS Winzeln. Insgesamt 500 Vereine hatten sich beworben. Das Los entschied über die glücklichen Gewinner. Voraussetzung für die Teilnahme war eine maximale Entfernung von 30 Kilometern zwischen Wasgau-Markt und dem jeweiligen Sportverein gewesen.