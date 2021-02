Viele Unternehmen in der Südwestpfalz leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Einigen setzt es zu, dass sie noch immer nicht die versprochenen Hilfszahlungen bekommen haben. Aber in die Region flossen auch Millionensummen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mitteilt.

Im Jahr 2020 hat die KfW den Angaben zufolge Kredite in Höhe von insgesamt 78,5 Millionen Euro an Unternehmen ausgezahlt. In Pirmasens wurden laut Glöckner 35,8 Millionen an insgesamt 103 Firmen überwiesen. In Zweibrücken seien es 9,1 Millionen Euro an 53 Firmen gewesen und im Landkreis Südwestpfalz 33,6 Millionen Euro für 136 Betriebe.

Der Bundestag hatte im Zuge des Corona-Hilfspakets umfassende Kredithilfen beschlossen. Dadurch sollten Unternehmen, die bedingt durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten sind, abgesichert werden. „Wir haben damit viele Unternehmen in dieser schwierigen Zeit unterstützt, aber auch viele Arbeitsplätze abgesichert“, so Glöckner.