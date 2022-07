Nach Stand vom Freitag, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Landkreises Südwestpfalz seit Dienstag weitere 763 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu aktuell die Inzidenzwerte 713,8 für den Landkreis, 614,6 für Pirmasens sowie 705,5 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 7,04.

Stand Freitag waren insgesamt 32 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Weiterhin besteht bei fünf hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19.

Dem Gesundheitsamt liegen die Informationen von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vor. An Ihrer Corona-Infektion verstorben ist eine Bewohnerin des Pflegezentrums Steinstraße in Pirmasens im Alter zwischen 95 und 100. Sie war vierfach geimpft.

Bisher 52.478 Personen positiv getestet

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Ein Kind des Kinderhortes Nardinihaus in Pirmasens, zwei Kinder und eine Betreuungskraft der Kita Abenteuerland in Zweibrücken, eine Betreuungskraft der Kita Arche Noah in Waldfischbach-Burgalben, eine Betreuungskraft der Kita Papperlapapp in Zweibrücken, ein Kind in der Kita Rappelkiste in Pirmasens, zwei Kinder in der protestantischen Kita Ixheim und zwei Bewohner des Haus Bethanien in Pirmasens.

Insgesamt wurden bis Freitag 52.478 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. rhp