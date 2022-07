Statt Einkommenssteuerbescheide auszustellen, schnüren am Freitag Mitarbeiter der Finanzverwaltung in Pirmasens die Laufschuhe, ziehen sich ein Trikot über oder spielen Schach. Auf der Husterhöhe ermitteln die Finanzämter in verschiedenen Sportarten ihre Landesmeister. 23 Finanzämter aus ganz Rheinland-Pfalz sind vertreten. Mit rund 700 Sportlern steht ein neuer Teilnehmerrekord bevor, informiert der Vorsitzende der Finanzsportgemeinschaft 1962 Pirmasens, Dominik Weidler.

Welche Disziplinen werden ausgetragen?

Es gibt ein Fußballturnier, an dem 13 Teams teilnehmen. Beginn ist ab 9 Uhr im Framas-Stadion mit den beiden Nebenplätzen. Die größte Resonanz hat das Beachvolleyball-Turnier: 22 Mannschaften sind angemeldet. Dieses wird zum Teil auch auf dem Turnplatz des TV Lemberg ausgetragen. Spielbeginn ist um 9 Uhr. Die Halbfinal- und Finalspiele finden auf der Husterhöhe gegen Mittag statt. Außerdem gibt es Laufwettbewerbe über die Fünf- und Zehn-Kilometer-Distanz sowie Walking-Wettbewerbe von fünf Kilometern. 300 Teilnehmer messen sich im Laufen. Gestartet wird ab 12.30 Uhr am Stadion, gelaufen wird auf der Husterhöhe in Richtung Grünbühl. Schach (19 Teilnehmer) wird im MTV-Sportheim gespielt.

Wer nimmt vom Finanzamt Pirmasens/Zweibrücken teil und hat Chancen auf einen Podestplatz?

Das Finanzamt Pirmasens stellt eine Fußballmannschaft in einer Spielgemeinschaft mit dem Finanzamt Speyer-Germersheim und Landau. „Wir stellen auch eine Beachvolleyballmannschaft und außerdem schnüren 40 Angehörige von uns die Laufschuhe“, sagt Weidler. Ein Finanzbeamter nimmt am Schachturnier teil. Weidler: „In diesem Jahr ist es sehr schwierig mit Prognosen, denn das Turnier findet wegen Corona erstmals seit 2019 wieder statt. Seither gab es viele Neueinstellungen und Versetzungen.“ Gute Chancen sieht er beim Fußballturnier für die Pirmasenser, weil viele junge Kollegen dazu gekommen seien, die aktiv spielen.

Haben die Teilnehmer während der Dienstzeit trainiert?

Während der Dienstzeit findet kein Training statt. Die Volleyballer treffen sich einmal wöchentlich nach dem Dienst zum Training.

Was muss alles rund um den Wettkampf vorbereitet werden?

Die Vorstandschaft der Finanzsportgemeinschaft Pirmasens hat die Planung übernommen: Weidler, die Zweite Vorsitzende Anja König, Kassenwartin Nina Keßler und Spielleiter Marc-Kevin Schaf. „Es war ein großer Aufwand, alles zu organisieren, es ging um das Anmieten des Sportparks Husterhöhe, die Sperrung der Straße für die Laufwettbewerbe und vieles mehr. Für die Abendveranstaltung am Freitag auf dem MTV-Gelände sind mehr als 500 Abendessen bestellt. Das gesellschaftliche Miteinander steht auch im Fokus. Das alles stemmen wir mit rund 90 Helfern vom Finanzamt Pirmasens“, erzählt Weidler.

Sind Zuschauer erwünscht?

Jein – „nur Angestellte aus der Finanzverwaltung oder Ehemalige“, informiert Weidler im 60. Jahr des Bestehens der Finanzsportgemeinschaft Pirmasens.