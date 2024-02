Die ersten zwei südwestpfälzischen Teams sind aus der Winterpause raus.

Im ersten Punktspiel im Fußballkreis Pirmasens/ Zweibrücken in 2024 siegte die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II am Freitagabend mit 7:0 (3:0) beim Pirmasenser Sportverein und verbesserte sich damit in der B-Klasse West vom vierten auf den dritten Tabellenplatz. Die Zweibrücker Spielgemeinschaft hat nun nur vier Punkte Rückstand auf den zweiten Aufstiegsrang. Derweil bleibt der PSV mit nur einem Pünktchen siegloses Schlusslicht.

Mit Bezirksligaspielern

Auf dem Ausweich-Kunstrasen im Sportpark Husterhöhe schossen Tom Luca Maurer (4., 20., 62., 80.), Nico Schulz (6., 60.) und Dominik Stegner (51.) die Tore. „Unsere Gäste waren deutlich stärker als wir, zumal wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten und bei der SG einige Akteure aus der Bezirksliga mitgespielt haben“, resümierte PSV-Coach Steffen Berg. Er sprach von einer „fairen Begegnung“ mit „einer guten Schiedsrichterleistung“.