Mitten in der Corona-Krise veröffentlichte der britische Komponist Will Todd im April mit „Like A Rainbow Shining“ ein Lied über die Hoffnung und das Zusammenhalten. Den Song stellte er Chören weltweit zur freien Verfügung. Volker Christ, Lehrer und Chorleiter am Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium, nutzte diese Chance für ein ehrgeiziges Projekt: In dieser Woche wurde nun das beeindruckende Video seines virtuellen Schulchors im Internet veröffentlicht.

„Ich bin froh, dass es fertiggestellt ist und ich bin noch glücklicher über das Ergebnis“, erzählt Volker Christ. Als die Corona-Pandemie für die Schulschließung