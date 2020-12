Am Sonntag hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz 29 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Mit 64 Fällen am Samstag und Sonntag ist dies der höchste Anstieg an einem Wochenende. Ein Bewohner aus dem Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen zwischen 70 und 80 Jahren starb an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Nach der vorsorglichen Schließung für Besucher wegen eines positiven Schnelltests im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens liegen für fünf Bewohner positive Testergebnisse vor. Drei Mitarbeiter der Kindertagesstätte Ohmbach in Pirmasens wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 398 bestätigte positive Fälle aktiv. Davon leben in Pirmasens 135 Personen, in Zweibrücken 45 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 27, Hauenstein 22, Pirmasens-Land 22, Rodalben 32 , Thaleischweiler-Wallhalben 74, Waldfischbach-Burgalben 18 und Zweibrücken-Land 23. Wer Symptome zeigt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Nummer 0800/9900400 melden.