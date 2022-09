Die frühkindliche Karies ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Kleinkind- und Vorschulalter. Während in den vergangenen Jahrzehnten eine wesentliche Verbesserung der Mundgesundheit im bleibenden Gebiss beobachtet wurde, ist dieser allgemeine Kariesrückgang im Milchgebiss gering ausgefallen, so die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Pirmasens-Zweibrücken.

Milchzähne haben die gleichen Aufgaben wie die bleibenden Zähne: Sie dienen der Zerkleinerung der Nahrung, sind außerordentlich wichtig für die Sprachentwicklung und sorgen für eine positive Ausstrahlung. Allerdings haben sie noch eine weitere Aufgabe. Sie sind bis zu zehn Jahre lang Platzhalter für die bleibenden Zähne. Die Milchbackenzähne fallen meist erst im Alter von zehn bis zwölf Jahren aus und sollen bis zum Zeitpunkt des Zahnwechsels gesund bleiben.

Spätestens wenn die ersten Zähnchen kommen beschäftigen Eltern viele Fragen: Ab wann werden Milchzähne geputzt? Womit und wie? Ist ein Beruhigungssauger schädlich für die Gebissentwicklung? Wann soll ich mein Kind zum ersten Mal zahnärztlich untersuchen lassen?

Vorsorgeuntersuchungen auch beim Zahnarzt

Die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen orientieren sich an den Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt und sind für folgende Zeitspannen vorgesehen: zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat, zwischen dem zehnten und 20. Lebensmonat und zwischen 21. und 33. Lebensmonat sowie drei weitere zwischen dem 34. und 72. Lebensmonat.

Die diesjährige Nestgruppenaktion der AGZ Pirmasens-Zweibrücken gibt diese Informationen an die Eltern der U3-Kinder weiter und betont die Vorteile des frühzeitigen Zahnarztbesuches: Das Baby beziehungsweise Kleinkind lernt schon früh das Praxisteam und die Atmosphäre in der Zahnarztpraxis kennen. Die kontinuierlichen Besuche schaffen Vertrauen. Das Praxisteam gibt individuelle Informationen zur Gesunderhaltung der Zähne des Kindes und hilft, die frühkindliche Karies zu vermeiden. Die Eltern erhalten Antworten auf ihre Fragen rund um Zahnen, Zähneputzen, Verwendung von Zahnpasta, zahngesunde Ernährung, Trinkgefäße und Lutschgewohnheiten, und eventuelle krankhafte Veränderungen an den Milchzähnen können rechtzeitig erkannt und behandelt werden.

Erfolge der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege

Ein Lesezeichen für das Kinderuntersuchungsheft mit den Zeiträumen für die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll die Eltern an die regelmäßigen Zahnarztbesuche erinnern. Es wird in einem Umschlag zusammen mit einem Info-Flyer und einer Kinderzahnbürste überreicht.

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Pirmasens-Zweibrücken ist eine von 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften unter dem Dach der LAGZ Rheinland-Pfalz. Sie setzt die Programme der Gruppenprophylaxe vor Ort in Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen in der Region um. Im Auftrag der AGZ sind derzeit 52 Paten- und Schulzahnärzte im Einsatz. Sie betreuen 123 Kindertageseinrichtungen und 51 Schulen. Die AGZ Pirmasens-Zweibrücken besteht bereits seit 1982. Das von ihr begründete Kooperationsmodell mit Zahnärzten, gesetzlichen Krankenkassen und Öffentlichem Gesundheitsdienst diente als Vorbild für die Präventionsarbeit der Jugendzahnpflege in Rheinland-Pfalz und über die Landesgrenzen hinaus.

Stolz auf das Präventionskonzept

Die Präventionsarbeit der Jugendzahnpflege findet rund ums Jahr statt – und das mit Erfolg. Noch nie hatten die Kinder in Rheinland-Pfalz gesündere Zähne. 63 Prozent der Erstklässler haben heute kariesfreie Zähne. Vor 20 Jahren waren es nur 39 Prozent. Bei den Zwölfjährigen sind sogar 87 Prozent kariesfrei (32 Prozent in 1994). Im Bundesvergleich liegt Rheinland-Pfalz damit an der Spitze. „Diese Ergebnisse machen uns stolz. Wir konnten sie nur erreichen, indem alle Gesundheitspartner an einem Strang ziehen und nach einem gemeinsamen Präventionskonzept handeln“, erklärte der LAGZ-Vorsitzende Helmut Stein.

Weitere Infos gibt es bei der AGZ Pirmasens-Zweibrücken, Gärtnerstraße 65, 66953 Pirmasens, Telefon 06331 13561, E-Mail: agz.pirmasenszweibruecken@lagz-rlp.de, www.lagz-rlp.de. rhp