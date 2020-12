Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde eine 63-jährige Frau in Pirmasens leicht verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer erfasste die Frau, als sie die Horebstraße überquerte. Die Passantin wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Pirmasenser Polizei am Wochenende mit.