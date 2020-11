Über das Wochenende haben sich 61 neue Covid-19-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts bestätigt. 43 davon am Samstag, 18 am Sonntag. Das Landesuntersuchungsamt ( stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 97,0 (Stand Freitag) in der Risikostufe rot ein, die Städte Pirmasens (47,2) in der Gefahrenstufe orange und Zweibrücken (61,4) in der Risikostufe rot.

Unter den 18 Fällen sind Schüler aus Schulen in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis betroffen. Neben zwei Fällen an der IGS Contwig sind an der Mannlich-Realschule, dem Hofenfels-Gymnasium (Zweibrücken), der BBS Pirmasens und dem Leibniz-Gymnasium (Pirmasens) je ein Schüler positiv getestet worden. Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurde am Sonntag ein weiterer Fall festgestellt. Bereits am Samstag lagen dort 13 neue positive Testergebnisse vor.