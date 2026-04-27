Bei der Frühjahrsmesse der Münzfreunde Pirmasens sind Sammler auf ihre Kosten gekommen. Die Organisatoren beobachten ein deutliches Interesse an Münzen als Wertanlage.

„Es läuft sehr gut! Ich bin überrascht, dass der Ansturm heute schon so früh losging. Der Gold- und Silberpreis ist derzeit hoch, deshalb sind Anlagemünzen gerade sehr gefragt – das merkt man hier natürlich direkt. Wir kommen heute bestimmt auf 600 Besucher“, sagte Wilfried Klug, Vorsitzender der Münzfreunde Pirmasens, am Sonntagnachmittag.

Für die Herbstmesse am 11. Oktober hätten sich schon jetzt zahlreiche Händler angemeldet. Viele von ihnen kommen von außerhalb, aus dem hohen Norden oder dem tiefsten Süden Deutschlands, wie Klug weiter berichtet. Am Sonntag konnten sich Händler und Sammler in der Messehalle fünf Stunden lang über ihren Beruf oder ihr Hobby austauschen und informieren, Münzen sowie Scheine erwerben und so manche Rarität unter die Lupe nehmen.

Erste Münze vom Großvater

Einen weiten Weg nach Pirmasens auf sich genommen hatte Münzhändler Harald Niehenke aus Osnabrück. Zum ersten Mal war er der Einladung der Münzfreunde gefolgt. Seine Spezialität: amerikanische Münzen, darunter der Eisenhower-Dollar – eine 1-Dollar-Münze, die zwischen 1971 und 1978 von der US-amerikanischen Münzprägeanstalt ausgegeben wurde. „Zu dieser Zeit lebte ich in den USA und hatte damals schon mit dem Münzsammeln angefangen. Heute bin ich im Rentenalter, aber noch jede Woche auf Münzmessen in ganz Europa unterwegs. Das Münzgeschäft ist derzeit wieder populär geworden – das freut mich riesig“, sagt Niehenke.

Peter Fuchs aus dem Mandelbachtal hat mit sechs Jahren mit dem Sammeln von Münzen angefangen. Sein Großvater hatte ihm damals seine erste Münze geschenkt. Nach Pirmasens ist er gekommen, um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und Münzen zu tauschen. „Meine erste Münze stammte damals aus der Römerzeit, ich erinnere mich noch gut an sie. Mittlerweile ist meine Sammlung enorm angewachsen, ich kann gar nicht mehr alles zählen. Ich komme seit 1984 nach Pirmasens und finde die Messe hier richtig gut. Sonst bin ich auf Tauschbörsen in Kaiserslautern oder Kandel zu Gast“, erzählt Fuchs.

Modellburgen faszinieren die Besucher

Burkhard Zahn wiederum ist aus Spaß an der Freude gekommen. Mitgebracht hat er Briefmarken, die er neuerdings sammelt, vieles stammt aus Nachlassen und Haushaltsauflösungen. „Ich habe teilweise Stücke, die 220 Euro wert sind. Die Sammler, die ich hier treffe, geben mir Tipps, weil das ja alles noch ganz neu für mich ist. Faszinierend finde ich die alten Briefmarken aus der Kriegszeit, da habe ich viele davon. Es war richtige Arbeit, die alle einzusortieren“, berichtet Zahn.

Aber nicht nur Münzen, Briefmarken und Scheine gab es bei der Frühjahrsmesse der Münzfreunde Pirmasens zu bestaunen: Eine Ausstellung mit Modellburgen faszinierte Groß und Klein. Vor allem die imposante Nachbildung des Steinenschlosses bei Thaleischweiler-Fröschen, für die der Modellbauer Klaus Bohl aus Höheinöd mehr als 500 Stunden seiner Zeit geopfert hat, zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

„Die ersten Ordner sind schon voll“

Jahan, der viereinhalbjährige Sohn von Vahida Ziaie, stand am Sonntag staunend vor dem Modell. „Mein Sohn liebt die Burgen in Deutschland. Wir sind aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Briefmarken hergekommen. In meinem Heimatland Afghanistan ist Briefmarkensammeln immer noch ein weitverbreitetes Hobby, das eigentlich jeder mag. Hier finde ich ganz andere Stücke als zuhause“, erzählt die junge Mutter.

Messebesucherin Julia Cercin ist ganz frisch beim Münzsammeln dabei: „Ich habe mit Euros aus verschiedenen Ländern angefangen. Ein paar ältere Geldscheine habe ich auch schon, ich finde vor allem die Motive darauf spannend. Hier auf der Messe habe ich jetzt ein paar Silbermünzen gekauft, die ich zuhause fein säuberlich einsortieren werde. Das alles macht mir Spaß, die ersten Ordner sind schon voll.“