Trotz unangenehmer Hitze am Nachmittag geriet auch der zweite „Tag des Mädchenfußballs“ der SG Thaleischweiler-Fröschen zu einem vollen Erfolg. 400 Besucher, 60 Kinder, die am „Schnuppertraining“ teilnahmen, und 50 Helfer, die einen reibungslosen Ablauf sicherstellten, waren Garant dafür, dass Mania Young urteilte: „Das ist echt begeisternd, was den Kindern hier geboten wird.“

Mania Young ist nach fünf Jahren in Las Vegas (USA) in ihre Heimatgemeinde Höheischweiler zurückgekehrt und war voll des Lobes für die Veranstaltung auf dem Rasen der IGS Thaleischweiler. „Der Fußball hat geholfen, dass unsere drei Kinder im Alter von zehn, zwölf und 17 Jahren sofort Freunde hier fanden und schnell wieder die deutsche Sprache lernten. Dass hier speziell die Mädchen angesprochen werden, finde ich besonders toll“, drückte sie ihre Begeisterung aus. Der Hitze wurde durch Sonnenschirme, Pavillons und Getränke getrotzt. Die Fußballmädchen ließen sich in ihrem Elan nicht bremsen.

Die D-Juniorinnen der „Girlspower“-Abteilung der SGT holten sich gegen Kottweiler-Schwanden, FFC Ludwigshafen, die Südwestgirls aus Landau und die U12-Spielerinnen aus Herschweiler-Pettersheim den Turniersieg. Die zwei E-Mädchen-Teams im U10-Turnier belegten den vierten und fünften Platz.

Paule und die Reise um die Welt

Auch das Fehlen eines DFB-Mitarbeiters wurde von den Helfern problemlos kompensiert. So wurde sichergestellt, dass alle Kinder bis zu sechs Jahren ihre „Reise um die Welt“ absolvieren konnten. Mädchen bis zum Alter von neun Jahren konnten ihr „Paule-Abzeichen“ ablegen. Die Kinder über neun Jahre zeigten im Fußballparcours Dribbelkünste oder probierten sich als Kurzpass-Ass aus.

Alle Teilnehmerinnen am Schnuppertraining erhielten ein T-Shirt. Noch wichtiger: Mit der Veranstaltung konnten weitere Mädchen für den Fußball begeistert werden. SGT-Trainerin Katharina Schollenberger durfte für ihre neu an den Start gehende C-Juniorinnen-Mannschaft (U14) zwei neue Spielerinnen begrüßen. „Danke an alle für diesen tollen Tag. Ich selbst bin nur noch platt“, sagte Michael Tretter, Trainer der E-Mädchen, am Ende des ereignisreichen Nachmittags.