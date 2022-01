Bis Mittwoch, 11 Uhr, haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts seit dem Vortag 60 weitere COVID-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 158,2 für den Landkreis, 146,8 für Pirmasens und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 2,30. Eine Schülerin der IGS in Waldfischbach-Burgalben wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die seit 6. Dezember geltende Besuchseinschränkung für Wohnbereiche des Seniorenwohnheims Bethanien in Pirmasens wird aufgehoben. Besuche sind ab Donnerstag wieder möglich. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 520 bestätigte positive Fälle, drei mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 127 (-5), Zweibrücken 124 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 36 (-3), Hauenstein 17 (-1), Pirmasens-Land 48 (-3), Rodalben 34 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 55 (+5), Waldfischbach-Burgalben 37 (+11) und Zweibrücken-Land 42 (-3).