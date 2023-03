Ein geknüpftes Vermögen für die Wände und Böden verkauft Familie Tavanaianfar in der Bitscher Straße seit nunmehr 60 Jahren. In der Firmengeschichte wurden so einige edle Teppiche zu Kunden in ganz Deutschland geliefert, teils sogar mit dem Flugzeug. Und manchmal kommen sie sogar zurück.

Seit 60 Jahren gibt es das Fachgeschäft Amirs Orientteppiche inzwischen in Pirmasens, dabei war der heute 86-jährige Geschäftsinhaber Amir Tavanaianfar für die Schuhfachschule aus dem Iran nach Pirmasens gekommen. Nach seinem Abschluss als Schuhmodelleur begann er, Schuhmaschinen in seine Heimat zu exportieren, wechselte aber bald schon wieder das Metier: Er begann, mit Perser-, Orient- und Seidenteppichen zu handeln. „Ein solcher Teppich ist ein Stück Kultur“, sagt Tavanaianfar, der sich hauptsächlich auf feine, wertvolle Ware spezialisiert hat. Schurwollteppiche bekäme man heute überall, doch auch diese ergänzen sein Sortiment.

Leitender Angestellter und einziger Mitarbeiter in seinem Teppichimperium ist sein Sohn Human, der schon mit drei Jahren mit seinem Vater im Teppichlager war. So habe er früh anfangen können, Erfahrungen zu sammeln, erzählt er am Donnerstag bei der Jubiläumsfeier. Die Teppiche hätten er und sein Vater früher weltweit eingekauft: auf den Märkten im Iran, in der Türkei und sogar in China. Heute schaue er sich auch in Dubai um, erzählt Tavanaianfar Junior, doch die Knüpfer der Teppiche kenne er persönlich nicht.

Geschäft läuft heute komplett digital

Das eigentliche Geschäft laufe heute komplett digital, erzählt Human Tavanaianfar. Viele Kunden würden auf seiner Website einen Teppich nach ihren Vorstellungen suchen, erzählt er. Einmal ließ sich ein Kunde aus Hamburg einen kostbaren Teppich, der 20.000 Euro kostete, persönlich in die Hansestadt liefern. Das vergisst Human Tavanaianfar nie im Leben. Er faltete das kostbare Stück, packte es in einen Koffer und startete ab Saarbrücken mit dem Flugzeug in Richtung Norden.

Häufig sei es der Fall, dass Kunden eine konkrete Vorstellung von dem Teppich haben, nach dem sie suchen. „Eine Recherche nach Rezept“, nennt er scherzend einen solchen Auftrag, bei dem er beispielsweise nach einem blau-gelben Teppich aus Seide Ausschau hält – und zwar weltweit. Zwei namhafte Pirmasenser Kunden konnte er so schon mit dem erträumten Stück bedienen.

Von gekaufter Behaglichkeit bis zur Wertanlage

Wenn sich jemand einmal einen Teppich gekauft hat, kehre der so schnell nicht mehr zurück, um Ersatz zu suchen. Dann seien irgendwann eher die Dienstleistungen von Vater und Sohn gefragt. Denn die reinigen, reparieren und restaurieren auch die Ware, nach Mottenfraß, Wasserschäden, Brand oder einfach nach Verschleiß. Einem wohlhabenden Käufer sei der Wert des Perserteppichs egal gewesen. Der habe seinen Hund darauf gefüttert und irgendwann wieder reinigen lassen, erzählt Human Tavanaianfar, der auch Gutachten über Teppiche erstellt oder den Wert einer Ware ermittelt.

„Ein Teppich ist für viele gekaufte Behaglichkeit, für andere eine Wertanlage“, erzählt der Experte und zeigt auf einen antiken Teppich an der Wand, den sein Vater an einen vermögenden Pirmasenser Industriellen verkauft hatte. Nach dessen Tod konnten die Erben mit dem kostbaren Stück nichts anfangen und baten ihn, den Teppich zurückzukaufen. „Da hängt ein Vermögen an der Wand“, erklärt der 49-jährige Experte. Einen sechsstelligen Betrag sei der Teppich wert, der die eingewebte Signatur seines Knüpfers trägt.

Patina ist willkommen

Human Tavanaianfar nimmt aber auch Teppiche in Kommission und schreibt Kunden an, von denen er annimmt, sie könnten sich dafür interessieren. Eine internationale Sammler-Szene gebe es für Teppiche, für die ein Perser eine Wertanlage sei. Wenn dem so ist, empfiehlt der Experte, den Teppich kühl und dunkel zu lagern, damit die Farben nicht verblassen. Deswegen sei auch die Südseite des Saals, in dem sie ihre Ware präsentieren, zugemauert.

„Patina ist bei einem Perserteppich willkommen“, erklärt der Juniorchef. Es bringe nichts, dass ein Teppich tausend Jahre alt ist und aussieht wie am ersten Tag. Das bedeute aber nicht, dass sich Laufstraßen bilden sollen oder Abdrücke von Möbelstücken das kostbare Gut verschandeln, sondern, dass man den Teppich offen lege und respektvoll mit ihm lebe. Schon oft ist die Familie in Pirmasens mit ihrem Lager umgezogen. Ein Ladengeschäft war in der Bahnhofstraße, danach am Landauer Tor, dort wo früher die DAK im zweiten Stockwerk war. Und schließlich in der Alleestraße, bis der Geschäftsgründer den Saalbau in der Bitscher Straße kaufte, ein denkmalgeschütztes Gebäude, das für die schönen, bunt gewebten Prachtstücke aus dem Orient die angemessene Kulisse bot.