Ein Leichtverletzter und circa 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.50 Uhr an der Auffahrt der B 10 vom Staffelhof kommend in Richtung Landau ereignete. Dort geriet ein 60-Jähriger in einer Kurve zunächst nach links auf den Grünstreifen und versuchte dann, nach rechts gegenzulenken, so die Polizei. Dabei prallte der Wagen mit einem Straßenschild zusammen und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Auto musste abgeschleppt werden.